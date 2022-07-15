Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним обязательствам

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Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody's.

По данным агентства, льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по еврооблигациями, истек в среду, 13 июля.

При этом отмечается, что министерство финансов Белоруссии провело платеж по национальной валюте, а держатели долга не смогли получить эти выплаты.

"Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", – говорится в сообщении.

Ранее Moody's сообщило, что Россия также допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно определению агентства, представляет собой дефолт.

В российском Минфине же позже сообщили, что Россия направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей. По данным министерства, платежи были произведены с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.

