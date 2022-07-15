Объем производства мясной продукции в Москве вырос на 6,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем мясного производства в январе – мае 2022 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия поставили заказчикам товары на 49,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на данный момент в городе работают 24 предприятия мясной отрасли. Они выпускают колбасы, сосиски, полуфабрикаты и снеки.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в столице с января по май компании города выпустили почти 112 тысяч тонн колбасной продукции, в том числе почти 50 тысяч тонн копченых и более 60 тысяч тонн вареных и фаршированных изделий.
Ранее сообщалось, что московские предприятия за первые четыре месяца 2022 года увеличили выпуск игрушек в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По словам Овчинского, на территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, а девять – одежду и обувь.
Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что в 2021 году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее.
Также стало известно, что российские производители увеличили производство растительного масла до рекордного уровня и нарастили экспорт. В апреле производство этого продукта в стране достигло 738 тысяч тонн, предыдущий максимум в 700 тысяч тонн отмечался в декабре 2020 года. С сентября 2021 года в стране выпустили 5,1 миллиона тонн продукта против 5 миллионов тонн годом ранее.
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