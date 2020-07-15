В Москве зафиксирован низкий показатель инфляции – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Уровень инфляции в столице с начала года составил 2,3%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что в Москве впервые зафиксирован такой низкий показатель, и, согласно прогнозам, инфляция этого года будет чуть больше 3%.

"На сегодняшний момент мы видим замедление, наоборот, темпов инфляции, и если сравнивать нас в целом с Российской Федерацией, то темпы инфляции у нас ниже. С начала года у нас в годовом исчислении уровень инфляции составляет 2,3%", – рассказал Ефимов.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России с 1 июля выросли в среднем на 4%. В Москве – на 5%, Подмосковье – 4,1%.