Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России 1 июля тарифы на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) повышаются в среднем на 4%. Индексы утверждены правительством РФ в октябре 2019 года.
Наибольший рост тарифов ЖКХ в этом году ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Дагестане (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). В Подмосковье тарифы вырастут на 4,1%, в Санкт-Петербурге – 3,8%. Наименьший рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе (2,4%).
Как ранее сообщали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в дальнейшем индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет производиться один раз за год. Изменение цен обусловлено темпами инфляции, которым необходимо соответствовать. А также ремонтом труб, котельных и инфраструктуры.
До этого депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину.
По словам Сухарева, принятие таких мер предотвратит резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, он добавил, что индексация тарифов во втором полугодии текущего года составит примерно четыре процента, в то время как в 2019 году средний размер индексации был на уровне 2,4%. В прошлом году индексация была двухэтапной в связи с повышением ставки НДФЛ с 18 до 20%.
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Москве с 1 июля
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