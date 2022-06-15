Эксперты спрогнозировали уменьшение количества пакетированного чая в РФ

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Товарный код фильтровальной бумаги, которую применяют и для чайных пакетиков, попал в санкционные списки, поэтому российские производители чая столкнулись со сложностями в поставках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли и представителей компаний.

Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия пояснил, что фильтровальную бумагу Россия импортирует из Германии, Китая, Турции и других стран. Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сказал, что сейчас производители чая ищут альтернативных поставщиков, включая готовых профинансировать длинные контракты для начала производства бумаги на заводах РФ.

Чантурия отметил, что ситуация с поставками более-менее устаканится к осени. По его словам, в нормализации заинтересованы все компании. Вместе с тем он допустил снижение доли чая в пакетиках в торговых сетях.

"Сейчас доля продукции в пакетиках довольно высокая – порядка 65% потребляют. Но очевидно, что в процессе перенастройки возможно определенное снижение объемов поставок. К этому надо относиться спокойно – просто будет перераспределение долей между рынком пакетиков разовой заварки и рынком чая в пачках в сторону последнего", – подчеркнул Чантурия.

Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова признала наличие ряда сложностей, добавив, что они решаются. Руководитель направления GR компании "Май" ("Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, Coffesso) Давид Акопян подчеркнул, что сейчас обсуждаются возможности производства и поставок с потенциальными партнерами.

По мнению Вострикова, проблемы с фильтровальной бумагой не приведут к дефициту чая. Он подчеркнул, что останется рассыпной чай, который можно заваривать в специальных чайниках или ситечках.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала пить зеленый чай в жаркое время года. Она пояснила, что при употреблении горячих напитков в жару происходит расширение капилляров и организм лучше отдает тепло. При этом чай следует дополнять водой.

