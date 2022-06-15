Абрамченко сообщила о начале эксперимента по производству российского аналога Tetra Pak

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России стартовал эксперимент по созданию отечественной упаковки для продуктов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, – она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", – сказала она в интервью РБК.

По ее словам, эксперимент находится в активной фазе, его участниками стали группа Mondi и производители молочных продуктов, среди которых "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА имени Н. В. Верещагина" (бренд "Вологодское из Вологды").

Вице-премьер отметила, что российский аналог Tetra Pak может выйти в серийное производство в текущем году. При этом новая упаковка не окажет никакого влияния на качество расфасованной в нее продукции.

Кроме того, в России также тестируются отечественные краски, добавила Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании-производителю упаковки Tetra Pak продолжить экспорт своей продукции в Россию.

Компания обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспортировать продукцию в РФ из гуманитарных соображений, так как Tetra Pak производится "7 из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".

В обращении также отмечалось, что Россия может получить доступ к технологиям, которых сейчас у страны нет, в связи с прекращением экспорта компании, так как ее активы будут национализированы.

Однако шведские власти не поддержали доводы Tetra Pak. По их словам, экспорт продукции компании в РФ не может быть рассмотрен с гуманитарной точки зрения.

