Абрамченко сообщила о начале эксперимента по производству российского аналога Tetra Pak

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России стартовал эксперимент по созданию отечественной упаковки для продуктов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, – она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", – сказала она в интервью РБК.
По ее словам, эксперимент находится в активной фазе, его участниками стали группа Mondi и производители молочных продуктов, среди которых "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА имени Н. В. Верещагина" (бренд "Вологодское из Вологды").
Вице-премьер отметила, что российский аналог Tetra Pak может выйти в серийное производство в текущем году. При этом новая упаковка не окажет никакого влияния на качество расфасованной в нее продукции.
Кроме того, в России также тестируются отечественные краски, добавила Абрамченко.
Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании-производителю упаковки Tetra Pak продолжить экспорт своей продукции в Россию.
Компания обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспортировать продукцию в РФ из гуманитарных соображений, так как Tetra Pak производится "7 из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".
В обращении также отмечалось, что Россия может получить доступ к технологиям, которых сейчас у страны нет, в связи с прекращением экспорта компании, так как ее активы будут национализированы.
Однако шведские власти не поддержали доводы Tetra Pak. По их словам, экспорт продукции компании в РФ не может быть рассмотрен с гуманитарной точки зрения.
В России соки начнут продавать в белой упаковке из-за дефицита краски у Tetra Pak
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