"Алроса" рассмотрит кандидатуру Маринычева на пост гендиректора компании

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Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" рассмотрит кандидатуру главы компании "Алмазы Анабара" Павла Маринычева на пост гендиректора, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что данный вопрос рассмотрят из-за планирующегося ухода с поста гендиректора Сергея Иванова. Однако он будет работать в составе набсовета компании.

В свою очередь, Маринычев является главой одного из активов группы "Алроса" – "Алмазы Анабара" с 2016 года. До этого времени он находился на должности первого заместителя председателя правительства Якутии.

Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск сообщил, что пост гендиректора компании Twitter заняла экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино.

До этого бизнесмен заявил, что нанял нового гендиректора. Тогда он не упомянул имени, но подчеркнул, что выполнять функции гендиректора будет женщина. Сам Маск намеревался покинуть пост в течение шести недель.

