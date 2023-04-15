Минфин и Минэкономики РФ объявили о переходе от антикризисной повестки к нормализации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин и Минэкономики России в пятницу, 14 апреля, провели совместную коллегию, во время которой были озвучены планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2023 году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для того, чтобы реализовать национальные цели развития с упором на поддержку инфраструктуры и технологическое развитие, а также социальную помощь нуждающимся, обеспечение безопасности страны и интеграцию новых регионов РФ.

Силуанов добавил, что у России имеются средства для соответствующих целей, а в течение года намечена дальнейшая концентрация расходов для того, чтобы реализовать эти приоритеты.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что в этом году рост ВВП ожидается в 1,2% вместо ранней версии прогноза в 0,8%. При этом, добавил министр, к 2026 году он ускорится почти до 3%.

До этого Антон Силуанов рассказал, что российская сторона введет налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ для иностранных компаний. Он также поделился, что Минэкономики обсуждает в правительстве ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтедобывающих компаний.

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