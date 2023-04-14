РФ введет налог в 10% для иностранных компаний на продажу бизнеса в России – Силуанов

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Российская сторона введет налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ для иностранных компаний. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявил министр финансов Антон Силуанов.

"То есть мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса", – поделился он в эфире "Россия 24".

Москва создает условия, чтобы в РФ продолжались все меры поддержки, подчеркнул Силуанов. В связи с этим министерством было принято решение по налогу.

Вместе с этим он рассказал, что ведомство обсуждает в правительстве ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтедобывающих компаний.

Ранее Минфин РФ оценил исполнение федерального бюджета за январь – март 2023 года. По оценке ведомства, объем доходов федерального бюджета в январе – марте 2023 года составил 5 677 миллиардов рублей.

Это на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года, что связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Дефицит бюджета РФ составил 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года

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