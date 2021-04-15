В РФ прибыль от экспорта водорода оценили в 100 млрд долларов в год

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Россия к 2050 году может зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов ежегодно. Соответствующий прогноз сделали в Минэнерго, сообщает РБК.
В документе говорится, что объемы экспорта экологически чистого водорода оцениваются в 7,9–33,4 миллиона тонн.
В министерстве энергетики предполагают, что рынок может по масштабам сравниться с продажами нефти и газа. РФ может стать крупным поставщиком сырья, поэтому важно сформировать глобальный рынок водородных энергоносителей.
Как сообщил изданию представитель Минэнерго, в настоящее время начата процедура согласования концепции с правительством.
Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в столице в течение 30 лет могут появиться водородные автобусы. Переход к этим разработкам, как объяснил специалист, соответствует стратегии развития сети экологически чистого транспорта.
В конце прошлого года Владимир Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. По словам президента, необходимость в новых видах транспорта обусловлена требованиями экологии ради сохранения природы. Чтобы сократить число вредных выбросов, для пассажирских перевозок можно было бы применять машины с газомоторным или водородным топливом.
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