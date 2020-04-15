В России снизились цены на бензин

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По итогам прошедшей недели в России снизились розничные цены на бензин, сообщает РИА Новости.

АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. В Сибири он упал в цене на 23 копейки, до 40,73 рубля за литр, на Урале – на 5 копеек, до 41,84 рубля, на Дальнем Востоке – на 5 копеек, до 47,89 рубля, на Северном Кавказе – на 3 копейки, до 44,05 рубля, в Приволжском федеральном округе – на 3 копейки, до 42,26 рубля, в Центральном – на 2 копейки, до 42,72 рубля, в Южном – на 2 копейки, до 43,92 рубля, в Северо-Западном – на одну копейку, до 43,15 рубля.

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В частности, в Сибири бензин упал в цене на 13 копеек – до уровня 43,26 рубля за литр, на Дальнем Востоке – на 7 копеек, до 50,11 рубля, на Урале – на 4 копейки, до 44,80 рубля, на юге России – на 3 копейки, до 47,71 рубля, на Северном Кавказе – на 3 копейки, до 46,93 рубля, в Центральной России – на 2 копейки, до 46,03 рубля, в Поволжье – на 1 копейку, 45,22 рубля.

Ранее Минэнерго РФ предложило запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Министр энергетики Александр Новак назвал это антикризисной, вынужденной мерой, к которой прибегают многие страны.

Он считает, что выход из текущей ситуации на рынке нефти продлится минимум до конца 2020 года. По мнению Новака, нужно пережить пик падения спроса, а для этого следует растянуть во времени снижение спроса, а значит, и снижение добычи.

Потребление и увеличение спроса на нефть в мире будет происходить более низкими темпами, чем это было до нынешнего кризиса, добавил министр.