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Экономика

20:40

Минэнерго предложило запретить импорт дешевого бензина на полгода

экономика

Фото: depositphotos/zorandim

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

Он назвал это антикризисной, вынужденной мерой, к которой прибегают многие страны.

"Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов", – объяснил глава министерства.

Он считает, что выход из текущей ситуации на рынке нефти продлится минимум до конца 2020 года. По мнению Новака, нужно пережить пик падения спроса, а для этого следует растянуть во времени снижение спроса, а значит, и снижение добычи.

Потребление и увеличение спроса на нефть в мире будет происходить более низкими темпами, чем это было до нынешнего кризиса, добавил министр.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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