Эксперт допустил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов

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Глава инвестподразделения Сбера SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик считает, что Банк России в пятницу может увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ужесточению денежно-кредитной политики может способствовать рост рыночных ставок в развитых странах, а также усиление инфляционных рисков в России и мире.

"Сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики достаточно отчетливо прозвучали в заявлениях регулятора. В условиях восстановления роста российской и мировой экономики повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Центробанк в 2021–2023 годах планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% с нынешних 4,25%, темпы и сроки возврата будут обусловлены прогнозом инфляции.