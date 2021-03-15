Эксперт допустил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава инвестподразделения Сбера SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик считает, что Банк России в пятницу может увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ужесточению денежно-кредитной политики может способствовать рост рыночных ставок в развитых странах, а также усиление инфляционных рисков в России и мире.
"Сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики достаточно отчетливо прозвучали в заявлениях регулятора. В условиях восстановления роста российской и мировой экономики повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что Центробанк в 2021–2023 годах планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% с нынешних 4,25%, темпы и сроки возврата будут обусловлены прогнозом инфляции.
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