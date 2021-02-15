Официальный курс евро опустился ниже 89 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на открытии торгов опустился на 0,46%, составив 73,38 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, индекс РТС – на 1,2%.

Ранее аналитик компании "ФИНАМ" Алексей Коренев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Он отметил укрепление рубля за последние дни. По его словам, в довольно стабильном коридоре также находятся цены на нефть.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в текущем месяце российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть. Эксперт заключил, что не видит цену на пару доллар/рубль выше 78 на дистанции в две недели.