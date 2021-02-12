Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Аналитик компании "ФИНАМ" Алексей Коренев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Он отметил укрепление рубля за последние дни, сообщает RT.

"В течение нескольких дней курс рубля у нас достаточно сильно укрепился. В довольно стабильном коридоре находятся цены на нефть. Против России пока не было введено никаких серьезных санкций. Ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела изменений за последние дни", – сказал специалист.

9 февраля курс доллара на старте торгов на Мосбирже опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января. Курс евро также снизился. Отмечается, что падение составило 0,2% – до 89,4 рубля.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в феврале 2021 года российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть. В частности, изменения возможны на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.