Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай подсолнечника в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рекордный урожай подсолнечника в России. По данным министерства, в 2019–2020 году он достигнет 15,3 миллиона тонн.
Это на 20% больше показателей прошлого сезона, сообщает RT. В то же время площадь, засеянная этой культурой, уменьшена на 6%.
Американские специалисты считают, что рост связан с использованием гибридных семян. Российские эксперты добавляют, что в последние годы аграрные компании обновляют свою технологическую базу. По информации американского ведомства, рост урожая подсолнечника наблюдается с 2010 года.
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун полагает, что на положительную тенденцию могла повлиять и высокая рентабельность продукта.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что рост урожайности обусловлен в том числе и экономической ситуацией. Он напомнил, что несколько лет назад из-за санкций стоимость российского рубля резко снизилась по отношению к иностранным валютам.
Однако привязка цен на сельхозпродукцию к доллару положительно отразилась сказалась на финансовом благополучии отечественных фермеров, добавил Рылько. Эксперт также упомянул погоду в качестве положительного фактора.
Ранее стало известно, что в стране может подорожать черный хлеб. Причинами для возможных перемен называют плохой урожай и исторически низкие запасы.
По сведениям Минсельхоза, урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Согласно оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 миллиона тонн.
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