Минсельхоз считает стабильной ситуацию с ценами на гречку

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Министерство сельского хозяйства России считает стабильной ситуацию на рынке гречневой крупы. Об этом сказано в сообщении ведомства.

В сентября 2019 года был отмечен небольшой рост оптовых цен на гречку. Однако сейчас средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 рублей за килограмм. Это свидетельствует о постепенном восстановлении цен к уровню предыдущих лет, считают в министерстве.

В Минсельхозе напомнили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году средние цены на гречку снизились почти в четыре раза. Максимальная средняя в 25,9 рублей за килограмм, была зафиксирована в январе 2017 года, в апреле минувшего года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за килограмм.

Предприниматели прокомментировали ситуацию с подорожанием гречки

Ранее российские поставщики гречневой крупы сообщили о повышении цен на культуру. Речь идет о росте цены на 20-25 процентов. Главной причиной подорожания гречки называется рост цен на сырье от поставщиков, который начался летом текущего года. По данным Росстата, розничная цена на гречку в сентябре выросла на 6,4 процента с начала года.

