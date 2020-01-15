Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Об этом лидер ЛДПР написал в Twitter.

Политик считает, что деятельность таких организаций привела к тому, что часть россиян оказалась в трудном финансовом положении. В связи с этим он также предложил списать долги граждан по кредитам.

"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", – подчеркнул Жириновский.

В начале января лидер ЛДПР вызвал своим поступком общественный резонанс. Он вышел на Красную площадь и стал раздавать тысячные купюры москвичам со словами "Детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

Во фракции объяснили, что депутат всегда готов материально помогать нуждающимся. Там же добавили, что слова лидера ЛДПР в СМИ исказили. В Госдуме поведение политика назвали некорректным.