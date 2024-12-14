"Известия": выдача ипотеки в России в 2025 году упадет до рекордно низких значений

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Выдача ипотеки в России резко снизится на 30–40% в начале 2025 года. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказал директор комбината стеновых материалов Денис Жалнин, некоторые крупные банки уже заявили об очередном увеличении минимального первоначального взноса по рыночным программам с 15–20% до 50,1% от стоимости приобретаемой недвижимости.

При этом он отметил, что уровень одобряемости и выдачи ипотечных кредитов в январе может значительно снизиться, поскольку с нового года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

В целом эксперт уточнил, что основным драйвером рынка остается семейная ипотека, если по ней не появятся новые требования к заемщикам.

Также не стоит рассчитывать и на доступность кредитов из-за высокой ключевой ставки. Поэтому на рынке, заключил он, останутся только два варианта – покупка жилья за наличные или семейная ипотека.

Ранее сообщалось, что заявление Минфина РФ о намеренном замедлении выдачи ипотеки банками является предупреждением для граждан, чтобы их обезопасить. Эксперт посоветовала копить деньги на депозитах и снимать жилье, пока рынок не придет в себя.