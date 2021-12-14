Экономист спрогнозировал изменение ключевой ставки в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В декабре Банк России может в последний раз повысить ключевую ставку. Таким мнением в беседе с RT поделился преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.
"Мы увидим повышение ставки, оно будет, скорее всего, последним. В дальнейшем повышение не будет необходимым, потому что пик инфляции пройден уже в ноябре", – объяснил он.
По словам Гинько, по итогам декабря инфляция в стране снизится, этот процесс продолжится и после, в связи с чем повышать ключевую ставку больше не потребуется. Уже в 2022 году показатель инфляции не сильно уйдет от 4% – у нее имеется потенциал к снижению, заключил эксперт.
Ранее стало известно, что эксперты ожидают повышения ключевой ставки с 7,5% на 1 процентный пункт на фоне ускорившейся инфляции, которая в ноябре достигла 8,4%. Этот прогноз уже отразился на рынке – многие кредитные организации заложили такой параметр в свои продукты, увеличив ставки по кредитам и вкладам.
Ключевую ставку могут повысить в седьмой раз подряд
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