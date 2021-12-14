Российский рынок акций обрушился на открытии торгов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций ощутимо рухнул утром 14 декабря. По словам экспертов, это связано с сохранением геополитических рисков и ухудшением конъюнктуры внешних рынков.

Также, по мнению аналитиков, резким движениям цен способствует относительно низкая ликвидность. Рублевый индекс Московской биржи к 07:47 мск упал на 4,9%, составив 3 444 пункта. За несколько минут до этого он обновил минимум с марта, провалившись до 3 352,53 пункта.

Основная сессия понедельника закрылась на отметке 3 618,31 пункта. Акции АФК "Система" упали на 9,9%, бумаги "Норникеля" – на 9,5%, НЛМК – на 9,2%, "Русала" – на 9,1%. Нефть марки Brent подешевела на 0,4%, опустившись до 74,1 доллара за баррель.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года.

По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.

