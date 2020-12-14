Названы сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло – СМИ

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Подписание соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России запланировано на 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями, направленные на стабилизацию цен, готовятся заключить до 20 декабря.
Про аналогичную дату также заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, соглашение будет действовать с 20 декабря до 31 марта.
Ранее сообщалось, что в России могут зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля будущего года. Правительство страны также может установить планку в 10% от цены для ряда социально значимых товаров, после превышения которой могут быть введены меры госрегулирования.
В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло – СМИ
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