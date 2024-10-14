FT: Китай удивился нежеланию Кубы отказаться от социализма

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Китайские должностные лица уже давно призывают Кубу перейти от плановой экономики к более рыночной модели, как в КНР, отказавшись таким образом от экономики социализма. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайские источники среди экономистов и дипломатов.

Так, в КНР якобы разочарованы Кубой, хоть официальный Пекин и поддерживает право Гаваны самой выбирать свой путь для экономического развития. В последние годы островное государство столкнулось с инфляцией в 77%, из-за чего были сняты некоторые ограничения для частного бизнеса, что помогло экономике.

По словам журналистов, торговля Китая с Латинской Америкой за 20 лет выросла в более чем 10 раз, однако торговля между КНР и Кубой "смехотворно" мала, хотя точных цифр издание не приводит.

"Ни для одной из этих стран их отношения не являются стратегическими", – сказал СМИ бывший сотрудник национальной разведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.

Ранее кубинские власти направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Соответствующий запрос был направлен на имя Владимира Путина, как председателя объединения.

