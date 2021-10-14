Набиуллина назвала условия появления доступного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для появления доступного жилья в России необходима совокупность трех факторов: роста доходов населения, снижения стоимости жилья и доступности ипотеки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

"Чтобы доступное жилье было – рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жилье, – даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов. Это снижение стоимости жилья. Третье – это доступность ипотеки", – рассказала Набиуллина.

При этом она отметила, что необходима совокупность данных факторов. По ее словам, если ипотека растет слишком быстро, а доходы населения не поспевают, то кредиты будут брать люди с недостаточным уровнем доходов.

Ранее Набиуллина высказалась об ипотечном дефолте. Она заявила, что Банк России не ожидает подобных событий на рынке.

