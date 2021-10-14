Набиуллина назвала условия появления доступного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для появления доступного жилья в России необходима совокупность трех факторов: роста доходов населения, снижения стоимости жилья и доступности ипотеки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу "Фанимани".
"Чтобы доступное жилье было – рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жилье, – даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов. Это снижение стоимости жилья. Третье – это доступность ипотеки", – рассказала Набиуллина.
При этом она отметила, что необходима совокупность данных факторов. По ее словам, если ипотека растет слишком быстро, а доходы населения не поспевают, то кредиты будут брать люди с недостаточным уровнем доходов.
Ранее Набиуллина высказалась об ипотечном дефолте. Она заявила, что Банк России не ожидает подобных событий на рынке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: