"Билайн" обновил бренд, логотип и слоган

Фото: пресс-служба "Вымпелком"

"Билайн" представил обновленный бренд, логотип и слоган, сообщает пресс-служба компании. Эти обновления должны продемонстрировать начало масштабных изменений в "Билайн".

Новый слоган звучит как "На твоей стороне". В компании обещают, что этот посыл будет со временем передаваться не только через коммуникацию и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. В "Билайн" отметили, что главная ценность компании – это ее клиент.

Обновились также сайт компании и мобильное приложение. В Google Play уже появилась версия для Android. Версия для пользователей iOS появится в магазине App Store в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российский интернет-холдинг Mail.ru Group проведет ребрендинг, в рамках которого сменит название на VK.

Добродеев отметил, что ребрендинг поможет более выгодно и наглядно представить все сферы услуг, оказываемых экосистемой Mail.ru Group. Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них – "VK Музыка" (бывший Boom), "VK Работа" (бывший Worki), "VK Объявления" (бывшая "Юла"), "VK Знакомства" (бывшая Lovina).