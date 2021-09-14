Эксперт рассказал, каким обещаниям из рекламы банков не стоит верить

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов в беседе с Москвой 24 объяснил, как нужно расценивать обещания в рекламах банков.
Ранее "Известия" сообщили, что в первом полугодии 2021 года крупнейшие российские банки увеличили затраты на рекламу. По данным издания, такую тенденцию показали 8 из 12 системно значимых кредитных организаций. Кроме того, у семи банков расходы на рекламу превысили показатели допандемийного 2019 года.
По словам Бадалова, в Центральном банке есть специальный департамент, который достаточно жестко следит за добросовестностью рекламируемых предложений.
"Поэтому, если банк что-либо представляет, нельзя сказать, что этого не существует. Другой вопрос, что все банки всегда рекламируют только самые выгодные условия", – объяснил эксперт.
Среди таких критериев собеседник Москвы 24 привел возраст, профессию и уровень дохода.
"Если человек обращается за получением такого кредита, ему говорят, что все одобрено, но не по ставке 5,9%, а 6,9%. Человек начинает возмущаться, что в рекламе был некий обман. На самом деле обмана не было, просто условия под 5,9% предназначаются, например, для клиентов с доходом от миллиона рублей в месяц. Мы понимаем, что у банка их не так много", – говорит Бадалов.
Если в рекламе кредитов зачастую говорят о самой низкой ставке, то в рекламе вкладов – о самой высокой, предупреждает эксперт.
"Если в рекламе мы видим 6% годовых по банковскому вкладу, это не означает, что всем клиентам будут предлагаться такие ставки. Скорее всего, там будут определенные условия. Например, при размещении вклада на срок от трех лет и от определенной суммы. Если человек не выдерживает такие условия, эту ставку ему уже не предложат", – рассказал Бадалов.
Также нужно обращать внимание на сроки действия предложения, продолжает специалист. Если клиент не успевает воспользоваться услугой в определенные даты, привлекательные условия будут недействительны. В самой рекламе все эти моменты прописаны небольшим шрифтом.
С таким подходом можно столкнуться не только в банковской деятельности. Эксперт привел пример с рекламой автомобиля, в которой приводится минимальная цена за конкретную модель. При этом под "звездочкой" может быть указано, что она актуально только для "базовой" комплектации и при соблюдении ряда условий.
Ранее в Центральном банке и Федеральной антимонопольной службе выступили за ужесточение правил рассылки рекламы банками. Ведомства рекомендуют финансовым организациям исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении такой информации и вывести его в отдельный документ.
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