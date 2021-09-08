ЦБ и ФАС намерены ужесточить правила рассылки рекламы банками – СМИ

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Банк России и ФАС рекомендуют финансовым организациям исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Рекомендации кредиторам составили для соблюдения прав и законных интересов граждан, поскольку на практике возникают случаи, когда условие на распространение рекламы включается в текст кредитного договора или других документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг. При этом заемщику не дают права отказаться от получения рекламы.

Авторы документа называют недобросовестной практикой отсутствие у граждан возможности не согласиться на рассылку при заключении договора. Они отмечают, что, по закону, распространение такой информации по сетям электросвязи возможно только при предварительном согласии адресата на их получение.

В Центробанке и антимонопольной службе заявили, что несогласие клиента на получение рекламы не должно становиться причиной отказа в предоставлении ему кредита или займа со стороны финансовых организаций.

В ФАС подтвердили подготовку такого документа. В крупных банках заявили, что уже в обязательном порядке получают согласие клиентов на рекламу. При этом на практике часть финансовых организаций обходят эту норму.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин ранее объяснил, как защититься от навязчивой рекламы по телефону. По словам специалиста, необходимо попросить операторов отписать номер от рассылки. Также следует пользоваться настройками конфиденциальности в смартфоне.