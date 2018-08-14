Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году планируют провести в два этапа

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В Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС в два этапа. Причем рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции. Документ с предложением ведомство направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как сообщает РБК, с 1 января предлагается повысить тарифы на 1,7 процента. А с 1 июля 2019 года индексация вновь будет скорректирована. При этом в документе отмечается, что совокупный рост платы граждан должен оставаться "в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию".

В настоящий момент таргет ЦБ по инфляции составляет 4 процента, но в 2018 году, по прогнозу ведомства, цены вырастут на 3,1 процента. При этом в 2018 году на фоне повышения НДС инфляция ускорится до 4,3 процента. Однако решение о тарифах на следующий год будет приниматься в 2018 году, поэтому предельным показателем станет инфляция 2017 года, которая составила 2,5 процента.

В министерстве подсчитали, что из-за повышения НДС расходы ЖКХ в 2019 году вырастут на 16 миллиардов рублей. Однако это составит менее 1 процента средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 года.

Ранее МЭР предложило учитывать размер увеличения НДС на 2 процента в тарифах на услуги ЖКХ. В пресс-службе министерства пояснили, что такая мера необходима, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.

Также отмечалось, что при увеличении суммы в платежной квитанции за ЖКУ сами услуги не дорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж.

По данным специалистов, убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. В Минэкономразвития считают, что решить проблему можно, учитывая налоговые изменения в тарифах ЖКХ.