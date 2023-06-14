Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

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Быстро перестроить экономику России невозможно и не нужно. Об этом заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью РБК.

Он подчеркнул, что экономика РФ значительным образом интегрирована в мировую, и перестроить ее в короткий срок просто невозможно.

"Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить", – сказал он.

По словам Грефа, из-за этого Россия остается экспортно-ориентированной страной. Председатель правления Сбербанка также подчеркнул, что экономика будущего строится на глобальном потреблении, так как по-другому просто невозможно.

Ранее Греф заявил, что российская экономика по итогам текущего года покажет рост, валовой внутренний продукт РФ (ВВП) может увеличиться примерно на 2%. По его прогнозу, в течение двух лет экономика РФ восстановится до прежних объемов и показателей развития.



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