Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей, евро – до 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро при этом упал ниже 58 рублей. Этот показатель также был зафиксирован в последний раз 25 мая.
Таким образом, курс доллара снизился на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля, при этом сперва он опустился до 57,96 рубля.
Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.
Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.
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