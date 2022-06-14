Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей, евро – до 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Евро при этом упал ниже 58 рублей. Этот показатель также был зафиксирован в последний раз 25 мая.

Таким образом, курс доллара снизился на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля, при этом сперва он опустился до 57,96 рубля.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.

Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.

