Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:53 по московскому времени евро потерял 2%, опустившись до 58,89 рубля. К 12:57 курс евро опускался до 58,75 рубля. Доллар снижался на 0,51% рубля, до 56,51 рубля.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.

Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.

