В России производство стекла сократилось на 30%

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В России на 30% сократилось производство листового стекла, которое преимущественно используют в строительстве, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике, а также санкций.

Так, в мае текущего года загрузка российских стекольных производств составила около 70, а в 2021 году – почти 100% из-за повышенного спроса.

Как рассказал директор крупного производителя стекла "Салаватстекло" Максим Скиртин, объем продаж в апреле текущего года снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а к маю сократился вдвое.

Скиртин уточнил, что снижение спроса уже отразилось на ценах. Так, по итогам мая они снизились на 15–20%.

Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн пояснил, что в мае 2022 года потребление листового стекла сократилось прежде всего из-за снижения объемов строительства.

Ранее заместитель директора департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Тигран Парсаданян заявил, что продажи легковых машин в стране по итогам года могут упасть более чем наполовину по сравнению с 2021 годом.

Он также обратил внимание на то, что кабмин в целях поддержки автопроизводителей смягчил требования к сертификации машин в РФ.

