В РФ появится экономящее цемент и воду при производстве бетона устройство

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Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала позволяющее до 13% экономить на воде и цементе при производстве бетона электронное устройство. Об этом сообщает RT.

"Испытания полученных образцов бетона показали его стандартную прочность. Сделан вывод, что для изготовления бетонных изделий со стандартными характеристиками можно снизить долю воды и цемента в смеси и увеличить долю сыпучих наполнителей", – отметил автор разработки Владимир Кукушкин.

По словам специалистов, устройство с помощью переменного электромагнитного поля оказывает воздействие на воду, благодаря чему объем необходимой для получения подвижности бетонной смеси воды снижается на 13%.

Данный проект позволит экономить в отрасли порядка 29 миллиардов рублей и 4 миллионов кубических метров воды ежегодно.

Уточняется, что разработка примет участие в треке Национальной технологической инициативы на форум "Сильные идеи для нового времени".

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