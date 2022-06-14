В РФ появится экономящее цемент и воду при производстве бетона устройство

Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала позволяющее до 13% экономить на воде и цементе при производстве бетона электронное устройство. Об этом сообщает RT.
"Испытания полученных образцов бетона показали его стандартную прочность. Сделан вывод, что для изготовления бетонных изделий со стандартными характеристиками можно снизить долю воды и цемента в смеси и увеличить долю сыпучих наполнителей", – отметил автор разработки Владимир Кукушкин.
По словам специалистов, устройство с помощью переменного электромагнитного поля оказывает воздействие на воду, благодаря чему объем необходимой для получения подвижности бетонной смеси воды снижается на 13%.
Данный проект позволит экономить в отрасли порядка 29 миллиардов рублей и 4 миллионов кубических метров воды ежегодно.
Уточняется, что разработка примет участие в треке Национальной технологической инициативы на форум "Сильные идеи для нового времени".
Ранее сообщалось, что в Москве начали выпускать улучшенный двигатель для бытовых приборов и инструментов, способный заменить зарубежные разработки.
При создании новейшего встраиваемого электродвигателя применяется технология, позволяющая использовать сразу несколько видов проволочной обмотки. Благодаря этому происходит более быстрое поступление тока. Резидент технополиса уже запатентовал технологию.
Новый двигатель потребляет на 40% меньше электроэнергии. При этом работает он в 1,5–2 раза тише аналогов. Применять деталь можно при производстве ручных электроинструментов и бытовой техники.
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