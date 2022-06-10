"Ростех" планирует создать для армии мультикалиберные автоматы

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Фото: Москва 24/ Антон Великжанин
В России изучают возможность создания стрелкового оружия со сменными модулями в интересах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Он отметил, что специалисты ЦНИИточмаш уже создали мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, у которого можно оперативно заменить стволы в зависимости от требуемого калибра патрона.
"Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность", – приводит его слова РИА Новости.
Оздоев подчеркнул, что специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать данную технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для оружия, создаваемого в интересах армии.
По его словам, разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, пулемета и штурмовой винтовки.
В "Ростехе" подчеркнули, что такой поход облегчит ремонт и восстановление образцов оружия, а также создаст возможность для быстрого перехода на другой калибр в случае создания новых боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в России создали уникальную систему предупреждения столкновения беспилотников в воздухе СО-2021. Она предназначена для малых беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время создан первый опытный образец, который только проходит заводские испытания на земле, на стендах.
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