В России появится "умная" система для мониторинга ситуации в Черном море

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

В России разрабатывают информационную систему с элементами искусственного интеллекта для контроля обстановки в Черном море. Об этом рассказал генеральный директор АО "Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца" и АО "НПК НИИДАР" Юрий Аношко.

Над созданием полноразмерного макета системы работают специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи, уточнил он. Аношко подчеркнул, что необходимость глобального мониторинга обстановки во всем черноморском регионе появилась наряду с первичными радиолокационными задачами по обнаружению в акватории Черного моря недружественных кораблей и самолетов.

"Она (информационная система. – Прим. ред.) представляет из себя масштабируемую программно-аппаратную платформу, которая позволит осуществлять мониторинг морской обстановки в режиме реального времени", – приводит слова Аношко ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Там планируется вести разработку аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроники и радиотехники. Ожидается, что появление долины создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 миллиарда рублей.