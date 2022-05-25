В России появится "умная" система для мониторинга ситуации в Черном море

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В России разрабатывают информационную систему с элементами искусственного интеллекта для контроля обстановки в Черном море. Об этом рассказал генеральный директор АО "Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца" и АО "НПК НИИДАР" Юрий Аношко.
Над созданием полноразмерного макета системы работают специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи, уточнил он. Аношко подчеркнул, что необходимость глобального мониторинга обстановки во всем черноморском регионе появилась наряду с первичными радиолокационными задачами по обнаружению в акватории Черного моря недружественных кораблей и самолетов.
"Она (информационная система. – Прим. ред.) представляет из себя масштабируемую программно-аппаратную платформу, которая позволит осуществлять мониторинг морской обстановки в режиме реального времени", – приводит слова Аношко ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Там планируется вести разработку аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроники и радиотехники. Ожидается, что появление долины создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 миллиарда рублей.
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