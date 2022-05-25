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Фото: depositphotos/Afotoeu
В России создали уникальную систему предупреждения столкновения беспилотников в воздухе СО-2021. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров.
Он отметил, что данная система предназначена для малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, сейчас создан первый опытный образец, который только проходит заводские испытания на земле, на стендах.
"Эта система имеет в себе интеллектуальный режим DАA Detect and avoid – то есть распознать и избежать. Эта система понимает, что беспилотник мешает какому-либо воздушному судну, и дает сигнал уйти, упасть, отклониться, взлететь, пропасть, чтобы избежать столкновения", – приводит его слова РИА Новости.
Бабуров добавил, что система будет обладать искусственным интеллектом и сможет сама предугадывать чрезвычайные происшествия, а также принимать решения. Испытания планируется завершить в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи разрабатывают информационную систему с элементами искусственного интеллекта для контроля обстановки в Черном море.
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