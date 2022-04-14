Эксперт рассказал, на каких биржах можно заработать в условиях санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В текущих условиях россияне могут заработать только на доступных для них биржах, полную или частичную открытость для российских инвесторов сегодня сохраняют американские и гонконгские площадки, сообщил глава управления инвестиционного консультирования группы "Финам" Владимир Цыбенко.

"Тут все зависит от вышестоящего брокера, ограничил ли он доступ клиентов к тем или иным площадкам", – приводит его слова агентство "Прайм".

Цыбенко отметил, что после введения западными странами новых санкций в отношении РФ у россиян естественным образом возник интерес к азиатским биржам, однако торги на этих площадках имеют свою специфику. В частности, торги на бирже Гонконга в основном ведутся в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа обычно начинается от тысячи долларов.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько перечислил факторы, влияющие на укрепление рубля. По его мнению, к этому привели превышение экспорта над импортом, превышение доходов бюджета над расходами и невысокий уровень государственной задолженности.

