Зюганов предложил ввести новый налог

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Налог на "подозрительно богатых" людей предложил ввести в России лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Такую инициативу лидер КПРФ сформировал в ответ на действия Минтруда. В ведомстве предложили ограничивать "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей от 3 до 7 лет. Речь идет об учете имущества и вкладов таких семей.

"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" и реально проверять чиновников на соответствие их расходов доходам", – написал Зюганов.

Также он предложил ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, согласно которой регламентируются соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".

Ранее сообщалось, что Минтруд планирует учитывать имущество и вклады при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет.

