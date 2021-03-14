Зюганов предложил ввести новый налог

Фото: depositphotos/gutaper
Налог на "подозрительно богатых" людей предложил ввести в России лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
Такую инициативу лидер КПРФ сформировал в ответ на действия Минтруда. В ведомстве предложили ограничивать "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей от 3 до 7 лет. Речь идет об учете имущества и вкладов таких семей.
"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" и реально проверять чиновников на соответствие их расходов доходам", – написал Зюганов.
Также он предложил ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, согласно которой регламентируются соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".
Ранее сообщалось, что Минтруд планирует учитывать имущество и вклады при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: