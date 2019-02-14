Козак исключил снижение цен на бензин в России

Правительство не ожидает снижения цен на бензин на российском рынке в долгосрочном периоде. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.
"Когда цены на рыночный продукт устанавливаются, то очень редко имеют свойство, поднявшись на определенный пьедестал, сходить с него. Мы не прогнозируем снижение, целевая задача – балансировать, сдерживать", – сказал он, передает ТАСС.
Козак также отметил, что колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек, которое наблюдалось в некоторых регионах страны – временное явление. По словам вице-премьера, цены на бензин восстановятся с началом весенне-полевых работ и на фоне повышения спроса на топливо в летний период.
Ранее Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в России за неделю по 11 февраля не изменились. В целом по стране за минувшую часть февраля бензин не дорожал.
Однако отмечается, что с начала 2019 года бензин вырос в цене на 0,7 процента. На столичных автозаправках 92-й бензин стоит от 40,90 до 43,99 рубля за литр, 95-й – от 44,89 до 48,99 рубля.
По мнению экспертов, российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта бензина из-за профицита мощностей по его выпуску.
Сенаторы также попросили кабмин подумать о целесообразности предоставления нефтяным компаниям права поставки нефтепродуктов на экспорт, если они снабжают внутренний рынок бензином высокого качества. Эту инициативу назвали одной из возможных мер по защите внутреннего рынка и интересов граждан.
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