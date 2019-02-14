Цены на бензин стабилизировались

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Розничные цены на бензин в России за неделю по 11 февраля не изменились. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Росстат. В целом по стране за минувшую часть февраля бензин не дорожал.

"В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились", – сказано в сообщении.

Однако отмечается, что с начала 2019 года бензин вырос в цене на 0,7 процента. На столичных автозаправках 92-й бензин стоит от 40,90 до 43,99 рубля за литр, 95-й – от 44,89 до 48,99 рубля.

Российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта бензина из-за профицита мощностей по его выпуску. Об этом сообщалось в презентации Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы".