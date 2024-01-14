Росстат зафиксировал рост доли россиян с доходами выше 100 тысяч рублей

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Доля россиян с ежемесячными доходами выше ста тысяч рублей выросла до 7,4% по итогам 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Прирост стал максимальным с 2013 года. Именно тогда ведомство начало вести статистику подобного показателя.

Вместе с этим Росстат выявил рост доли россиян, чьи доходы в месяц составляют от 60 до 100 тысяч рублей. Показатель достиг 15,3%. Доля жителей РФ с доходами от 45 до 60 тысяч рублей составила 13,5%, от 27 до 45 тысяч – 27,4%.

Между тем число россиян с доходами до 27 тысяч рублей сократилось до 16,1%, до 19 тысяч рублей – до 15,9%, до 10 тысяч рублей – до 4,4%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о росте средней зарплаты в РФ до 70,7 тысячи рублей. Между тем реальные доходы россиян увеличились на 3,9%, заявила она.



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