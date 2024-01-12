Росстат раскрыл разницу в доходах богатейших и беднейших россиян

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В России сократился разрыв между заработком 10% самых богатых и 10% самых бедных семей до 9 раз. Об этом заявил РБК со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

В 2022 году 10% обеспеченных семей получали доход в размере примерно 101,2 тысячи рублей в месяц, а 10% бедных семей зарабатывали порядка 11,1 тысячи рублей. В связи с этим разница между их прибылью составила 9,1 раза. В издании подчеркнули, что в 2021 году этот показатель достигал 10,3 раза.

При этом в статистике сказано, что 91% богатых получали деньги по бизнесу или по зарплате, а по этому критерию количество бедных составило 56%.

Однако у малообеспеченных семей 40% доходов составляли социальные выплаты, 22% – пособия и компенсации, а еще 18% – пенсии. По подсчетам, лишь только у 6,6% обеспеченных граждан значились социальные выплаты в качестве заработка.

Также стоит отметить, что Росстат выделил семьи с детьми в отдельную категорию. Так, их заработок в среднем за 2022 год достиг порядка 84,1 тысячи рублей в месяц (25,1 тысячи рублей на одного члена семьи).

Помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия является одной из немногих стран, которая снижает постепенно уровень неравенства.

Ранее ВНИИ труда сообщил, что разрыв между доходами самых низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых работников в 2023 году по сравнению с 2001 годом снизился почти в три раза. В 2001 же году, по данным ВНИИ труда, эта разница достигала 40 раз.

В институте считают, что тенденция будет сохраняться, так как работодателям в целом ряде отраслей приходится конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать специалистов на предприятиях. Кроме того, отмечается, что власти оказывают адресную поддержку малообеспеченным группам населения.



Неравенство зарплат россиян снизилось в три раза за 20 лет