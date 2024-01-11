Около 78% россиян заявили о планах создать финансовую подушку безопасности в 2024 году

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Сформировать финансовую подушку безопасности в этом году планируют 78% россяин, в 2023 году это сделали 52%. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос, в котором поучаствовали свыше 3,5 тысячи совершеннолетних жителей страны.

Согласно исследованию, 66% опрошенных каждый месяц откладывают столько, сколько получается, для финансовой подушки. Фиксированную сумму или процент от дохода выделяют 23%. При этом 4% формируют накопления крупными единовременными вложениями, например, от продажи недвижимости или автомобиля.

Аналитики выяснили, что 40% граждан РФ назвали сумму более 500 тысяч рублей комфортным размером финансовой подушки, 16% – от 301 до 500 тысяч рублей, 13% – от 201 до 300 тысяч рублей. Между тем 15% респондентов хотят накопить от 101 до 200 тысяч рублей, 11% – 50–100 тысяч рублей. Сумма до 50 тысяч рублей является комфортной для 5%.

Ранее сообщалось, что москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома.

До этого около 73% россиян рассказали, что тратят немалую часть бюджета впустую. У 20% опрошенных лишние траты уходят на вредные привычки. Среди них – алкоголь, сигареты и вейпы. 17% респондентов рассказали, что тратят деньги на продукты, часть из которых обычно портится.

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