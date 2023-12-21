Голикова заявила о росте номинальной зарплаты в РФ на почти 14%

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Номинальная зарплата в России за 10 месяцев 2023 года увеличилась на 13,7% по сравнению с периодом прошлого года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, средняя зарплата выросла до 70,7 тысячи рублей, а рост в реальном выражении составил 7,7%.

Кроме того, реальные доходы россиян увеличились на 3,9%, отметила вице-премьер. Также Голикова уточнила, что мероприятия по снижению бедности в РФ будут продолжаться.



Ранее Владимир Путин объявил, что в 2023 году в стране будет исторический минимум уровня бедности.

До этого аналитики в беседе с Москвой 24 заявили, что москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома – в среднем 405,1 тысячи рублей в месяц. За ними с 255 тысячами рублей следуют работники финансового сектора и представители сферы IT – 252 тысячи рублей.

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