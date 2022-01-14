Новак заявил, что "Газпром" и РФ не виноваты в энергокризисе в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Газпром" и Россия не виноваты в случившемся энергетическом кризисе в Европе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей", – подчеркнул Новак.
По его словам, на развитие кризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из хранилищ значительные объемы газа. Он добавил, что мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ ушел на азиатские рынки.
Ранее сообщалось, что запасы европейских газохранилищ опустились ниже 50%. Сейчас Европа располагает 53 миллиардами активного газа.
В Европе газ закончится через два месяца – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: