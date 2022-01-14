Новак заявил, что "Газпром" и РФ не виноваты в энергокризисе в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Газпром" и Россия не виноваты в случившемся энергетическом кризисе в Европе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей", – подчеркнул Новак.

По его словам, на развитие кризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из хранилищ значительные объемы газа. Он добавил, что мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ ушел на азиатские рынки.

Ранее сообщалось, что запасы европейских газохранилищ опустились ниже 50%. Сейчас Европа располагает 53 миллиардами активного газа.

