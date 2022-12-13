Ассоциация деревянного домостроения попросила продлить льготную ипотеку в сегменте ИЖС

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Ассоциация деревянного домостроения, которая объединяет производителей домокомплектов и пиломатериалов, направила обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой продлить льготную ипотеку на коттеджи. Об этом сообщает ТАСС.

В ассоциации отметили, что льготная ипотека в сегменте ИЖС не использовала в полной мере свой потенциал поддержки отрасли, не стимулировала развитие смежных отраслей по производству домокомплектов, стройматериалов и комплектующих.

"Данная мера поддержки эффективна в целях снижения доли серого рынка и, несомненно, требует продления своего действия на рынке ИЖС до 2025–2030 годов", – говорится в обращении.

В сентябре заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что жители столицы активнее вкладываются в строительство собственного дома. По его словам, за семь месяцев текущего года также выросла доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме сданного жилья и достигла 15,6%.

ИЖС становится все более востребованным с 2021 года, когда многие горожане в связи удаленной работой стали чаще оставаться на постоянное место жительства за городом. Такое жилье может оказаться дешевле аналогичной по метражу и удобствам квартиры.

Ранее сообщалось, что при сохранении негативных тенденций на рынке ипотеки Центробанк может ужесточить регулирование выдачи кредитов с низким первым взносом и повысить требования к уровню резервов по ипотеке.

По данным ЦБ, на ипотечном рынке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье из-за смягчающих условий кредитования. При этом разницу в ценах на первичном и вторичном рынках увеличила программа льготной ипотеки.



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