Россиян предупредили о возможном дефиците мяса птицы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Проблемы с поставками аминокислот и витаминов могут привести к приостановке производства комбикормов и проблемам с производством мяса птицы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина на имя вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Задержки наблюдаются не только в поставках из-за рубежа, в частности Китая, но и единственного в России производителя лизина "Завода премиксов № 1". В Минсельхозе существование проблемы подтвердили и пообещали проработать механизмы стабилизации ситуации.

В НМА не исключили, что в результате может упасть качество кормов и повыситься себестоимость мясной продукции.

В качестве временной меры рассматривается сокращение использования витаминов в кормах птиц. Однако в этом случае могут упасть производственные показатели и снизиться поголовье птицы. Некоторые производители полагают, что сложившаяся ситуация может продлиться до лета 2022 года.

Ранее российские аграрии предупредили, что в 2022 году в РФ может возникнуть дефицит местных клубней картофеля из-за увеличения на 50% мощностей по переработке. В то же время производители картофеля уверены, что повышение спроса со стороны переработчиков не приведет к ожидаемому снижению цен.

В качестве решения проблемы они предложили ввести в основных регионах по сбору клубней компенсацию по 100 тысяч рублей на 1 гектар вводимых в оборот земель. По их мнению, это позволит увеличить объемы производства.

