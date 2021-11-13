Вучич надеется договориться на встрече с Путиным о ценах на газ

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Президент Сербии Александр Вучич надеется на предстоящей встрече с главой РФ Владимиром Путиным договориться о ценах на газ. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Вучич добавил, что Сербия нуждается в больших объемах поставок газа.

"Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7", – отметил глава Сербии.

Ранее сообщалось, что дата и место проведения встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что подробности сообщат позже.

