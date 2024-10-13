Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

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Нерезиденты по итогам двух этапов обмена заблокированными активами выкупили ценные бумаги на 10,64 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Инвестиционную палату".

Так, по итогам второго этапа из предъявленных физическими лицами нерезидентами были выкуплены активы на 2,54 миллиарда рублей. Часть заявок не были оплачены в установленный срок и в результате организатор торгов отклонил их. В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа, были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей. Всего в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей.

Профессиональные участники рынка направят средства физическим лицам – резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ.

Ранее российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей. Число заявок от российских розничных инвесторов превысило 1 миллион.

В мае Евросоюз одобрил использование доходов от активов РФ в пользу Украины. Речь шла о замороженных активах Центробанка России в размере трех миллиардов евро. На помощь Украине из них в 2024 году планируют направить 90%.

