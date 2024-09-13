ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ выдавать информацию о клиентах

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Банк России запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать информацию о клиентах материнским структурам для формирования списков и перечней, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Исключением является информация, без которой невозможно провести платеж, пояснила Набиуллина.

"Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков", – отметила глава ЦБ.

Ранее Центробанк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. По словам Набиуллиной, данная мера может потребоваться к их следующему заседанию в октябре 2024 года. При этом глава регулятора подчеркнула, что в ходе заседания рассматривались варианты сохранения ставки, ее повышение до 19% и увеличение до 20%.